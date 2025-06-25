"Слушаю, как они мямлят". Трамп обругал телеканалы CNN и MSNBC

Очередной острый конфликт в отношениях Трампа и американской прессы. Президент США остался недоволен сообщениями CNN и MSNBC - будто иранская ядерная программа в результате бомбардировок не претерпела существенного урона. Телекомпании ссылались на свои источники в разведке, однако Трамп обвинил журналистов в фальсификациях и лжи.

Дональд Трамп, президент США: "Я включаю CNN и всю ночь слушаю, как они мямлят: "Может, оно не настолько разрушено, как кажется". Посмотрите на воронки! Там ничего не осталось. CNN должно извиниться перед пилотами B-2. И MSNBC тоже. Эти телеканалы - настоящие лузеры. Трусливые лузеры! Я прямо заявляю: CNN, вы дерьмо! И все, что вы показываете, - мусор. Это все фейк-ньюс!"