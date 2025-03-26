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СМИ: долг Чехии в 2024 году составил 230 млрд долларов

Внешний долг Чехии в 2024 году увеличился на 20 млрд долларов и составил около 230 млрд, сообщают местные СМИ.

Чешский национальный банк отмечает, что госдолг страны теперь соответствует почти 66 % ВВП.

Эксперты отмечают, что основной вклад в годовой рост внешнего долга внесли компании и банки. Причиной стали более высокие внутренние процентные ставки, они же и мотивировали чешские компании брать займы за границей.

Чехия