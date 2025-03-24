СМИ: Израиль готовит масштабную наземную операцию в секторе Газа

Руководство еврейского государства полагает, что захват и удержание значительной части анклава позволит одержать окончательную победу над движением ХАМАС. При этом журналисты отмечают, что Израилю придется уничтожить систему подземных туннелей и другие инфраструктурные объекты движения ХАМАС, на что может уйти несколько месяцев или даже лет.