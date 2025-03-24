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СМИ: Израиль готовит масштабную наземную операцию в секторе Газа
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2_22025-03-24T10:32:50.000000Z00
Похоже, Тель-Авив получил карт-бланш от Вашингтона. Как сообщают СМИ, Израиль готовит масштабную наземную операцию в секторе Газа.
Руководство еврейского государства полагает, что захват и удержание значительной части анклава позволит одержать окончательную победу над движением ХАМАС. При этом журналисты отмечают, что Израилю придется уничтожить систему подземных туннелей и другие инфраструктурные объекты движения ХАМАС, на что может уйти несколько месяцев или даже лет.
Напомним, за время боевых действий после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года в секторе Газа уже погибли более 50 тыс. человек, свыше 113 тыс. получили ранения.