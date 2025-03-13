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СМИ: Макрон идет на столкновение с Трампом

Конфликт интересов. Отношения между Европой и США продолжают ухудшаться. Как сообщает Bloomberg, инициативы президента Франции в отношении Украины ставят его на путь столкновения с американским лидером.

Авторы материала уточняют, что пока Дональд Трамп настаивает на скорейшем прекращении огня в Украине, Эмманюэль Макрон становится лидером стран, которые хотят продолжать войну до последнего украинца.

Он провел встречи с военными руководителями более чем 30 государств, министрами обороны ключевых европейских держав и лидерами ЕС.

Вместе с британским премьером Стармером Макрон формирует коалицию из 37 государств, которые готовы продолжать предоставлять Киеву военную поддержку.

УкраинаЭммануэль МакронДональд Трамп