СМИ: Макрон идет на столкновение с Трампом

Конфликт интересов. Отношения между Европой и США продолжают ухудшаться. Как сообщает Bloomberg, инициативы президента Франции в отношении Украины ставят его на путь столкновения с американским лидером.



Авторы материала уточняют, что пока Дональд Трамп настаивает на скорейшем прекращении огня в Украине, Эмманюэль Макрон становится лидером стран, которые хотят продолжать войну до последнего украинца.

