СМИ: Новый коррупционный скандал вспыхнул в Киеве
Примечательно, что перед самым отлетом Зеленского в Вашингтон в Киеве вспыхнул очередной коррупционный скандал.
Накануне следователи НАБУ провели обыск в правительственном квартале и нескольких парламентских офисах. Сразу же троим партнерам по бизнесу и друзьям Зеленского были вручены так называемые подозрения. Четвертый фигурант успел бежать за границу.
Все подозреваемые - влиятельные члены парламентской фракции "Слуга народа": Антикоррупционное агентство располагает сведениями о скупке ими депутатских голосов. Всего в получении взяток подозревают 40 парламентариев.
Связь большинства из них с офисом президента не вызывает сомнений. Вполне вероятно, что американцы, контролирующие НАБУ, усилив давление, пытаются сделать Зеленского сговорчивее на переговорах с Трампом.