СМИ: Новый коррупционный скандал вспыхнул в Киеве

Примечательно, что перед самым отлетом Зеленского в Вашингтон в Киеве вспыхнул очередной коррупционный скандал.



Накануне следователи НАБУ провели обыск в правительственном квартале и нескольких парламентских офисах. Сразу же троим партнерам по бизнесу и друзьям Зеленского были вручены так называемые подозрения. Четвертый фигурант успел бежать за границу.



Все подозреваемые - влиятельные члены парламентской фракции "Слуга народа": Антикоррупционное агентство располагает сведениями о скупке ими депутатских голосов. Всего в получении взяток подозревают 40 парламентариев.

