СМИ: США подготовили новый пакет санкций для давления на Москву по Украине

США подготовили новые санкции против России для оказания давления в связи с украинским конфликтом, в том числе в банковской и энергетической сферах, при этом пока неясно, одобрит ли эти меры американский президент Дональд Трамп. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на сообщение агентства Reuters.