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СМИ: США подготовили новый пакет санкций для давления на Москву по Украине
США подготовили новые санкции против России для оказания давления в связи с украинским конфликтом, в том числе в банковской и энергетической сферах, при этом пока неясно, одобрит ли эти меры американский президент Дональд Трамп. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на сообщение агентства Reuters.
"Американские чиновники доработали новые экономические санкции против России, в том числе в банковской и энергетической сферах, чтобы усилить давление на Москву и заставить ее поддержать усилия президента США Дональда Трампа по прекращению войны в Украине... Однако неясно, будет ли пакет одобрен Трампом", - передает агентство.