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СМИ: Трамп разочарован ходом войны в Газе, он передал Нетаньяху, что нужно "закругляться"
СМИ: Трамп разочарован ходом войны в Газе, он передал Нетаньяху, что нужно "закругляться"news.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/40b6b1a4-c995-4883-8387-9de57842601a/conversions/52a808a8-1c25-4e21-b1a3-a89414a9d225-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/40b6b1a4-c995-4883-8387-9de57842601a/conversions/52a808a8-1c25-4e21-b1a3-a89414a9d225-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/40b6b1a4-c995-4883-8387-9de57842601a/conversions/52a808a8-1c25-4e21-b1a3-a89414a9d225-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/40b6b1a4-c995-4883-8387-9de57842601a/conversions/52a808a8-1c25-4e21-b1a3-a89414a9d225-xl-___webp_1920.webp 1920w
Трамп разочарован ходом войны в Газе и передал Нетаньяху, чтобы тот "закруглялся". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Axios.
Отмечается, что Трамп считает свое состоявшееся на прошлой неделе турне по странам Ближнего Востока успешным, однако, по мнению президента, конфликт в Газе "мешает ему осуществить свои планы" в регионе.
По информации различных источников, Трамп также надавил на Израиль, чтобы в палестинский анклав были возобновлены поставки гуманитарной помощи.
Фото ТАСС