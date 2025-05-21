СМИ: Трамп разочарован ходом войны в Газе, он передал Нетаньяху, что нужно "закругляться"

Трамп разочарован ходом войны в Газе и передал Нетаньяху, чтобы тот "закруглялся". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Axios.

Отмечается, что Трамп считает свое состоявшееся на прошлой неделе турне по странам Ближнего Востока успешным, однако, по мнению президента, конфликт в Газе "мешает ему осуществить свои планы" в регионе.

По информации различных источников, Трамп также надавил на Израиль, чтобы в палестинский анклав были возобновлены поставки гуманитарной помощи.