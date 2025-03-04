СМИ: Украина является препятствием на пути Трампа к достижению его изначальной цели

Президент США Дональд Трамп стремится как можно скорее разрешить украинский кризис, чтобы начать строить новый мировой порядок, заявил бывший британский дипломат и экс-сотрудник MI-6 Алистер Крук в статье для Strategic Culture. Об этом пишет РИА Новости.

"Окончание конфликта в Украине является для Трампа отправной точкой для реализации идей и планов, которые он отстаивал, для великой перезагрузки геополитического ландшафта. Проще говоря, Украина является препятствием на пути Трампа к достижению его изначальной цели - глобальной перезагрузке", - говорится в публикации.