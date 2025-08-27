Стали известны кровожадные планы Санду, которая оказалась готова на все ради сохранения власти.



Турецкие СМИ со ссылкой на переписки парламента Молдовы сообщают - президент этой страны пообещала отправить 700 наемников для ВСУ.



Подобное "обещание", как утверждают журналисты, Санду дала во время июльского саммита ЕС - Молдова, и выполнить его она намерена в случае победы на предстоящих выборах. В приложенных к письмам материалах также фигурируют сведения о молдавских гражданах, которые в настоящее время уже ведут боевые действия на Украине.