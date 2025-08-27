Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Санду пообещала отправить 700 наемников для ВСУ при условии победы на предстоящих выборах

Стали известны кровожадные планы Санду, которая оказалась готова на все ради сохранения власти.

Турецкие СМИ со ссылкой на переписки парламента Молдовы сообщают - президент этой страны пообещала отправить 700 наемников для ВСУ.

Подобное "обещание", как утверждают журналисты, Санду дала во время июльского саммита ЕС - Молдова, и выполнить его она намерена в случае победы на предстоящих выборах. В приложенных к письмам материалах также фигурируют сведения о молдавских гражданах, которые в настоящее время уже ведут боевые действия на Украине.

