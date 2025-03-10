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СМИ: Венгрия может сорвать продление ряда антироссийских санкций
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sanctions-envato2025-03-10T09:26:27.000000Z00
Лидеры ЕС готовятся к тому, что Венгрия попытается сорвать продление антироссийских санкций на этой неделе.
Журналисты портала Euractiv уточняют: речь идет о персональных санкциях в отношении большой группы российских физических и юридических лиц, срок действия которых заканчивается 15 марта.
Ранее из Венгрии уже поступали заявления, что Будапешт намерен достичь исключения из санкционного перечня восьми лиц и добиться уступок по вопросу возобновления транзита газа через Украину.