СМИ: Венгрия может сорвать продление ряда антироссийских санкций

Лидеры ЕС готовятся к тому, что Венгрия попытается сорвать продление антироссийских санкций на этой неделе.

Журналисты портала Euractiv уточняют: речь идет о персональных санкциях в отношении большой группы российских физических и юридических лиц, срок действия которых заканчивается 15 марта.