Сотрудника Елисейского дворца в Париже арестовали за кражу столовых приборов и фарфора

Работника Елисейского дворца в Париже арестовали за кражу столовых приборов и фарфора. Об этом сообщает БЕЛТА, ссылаясь на газету The Guardian.

В публикации газеты сообщается, что следователи арестовали мужчину и двух предполагаемых сообщников. Их обвиняют в том, что они украли предметы из официальной парижской резиденции президента Франции и пытались продать их на онлайн-аукционах, таких как Vinted.

По данным следователей, в доме, автомобиле и личном шкафчике подозреваемого было обнаружено около 100 предметов, в том числе фарфор Севрской мануфактуры, статуэтка французского ювелира Рене Лалика, бокалы для шампанского Baccarat.

Главный управляющий Елисейского дворца сообщил властям о пропаже предметов, некоторые из которых считаются объектами национального наследия. Общая стоимость пропавших предметов оценивается до 40 тыс. евро.

Большая часть пропавших предметов поступила с Севрской мануфактуры в Париже, знаменитой фарфоровой фабрики, принадлежащей французскому государству с 1759 года. Следователи начали допрашивать сотрудников Елисейского дворца после того, как работники фабрики опознали некоторые из пропавших предметов на аукционных сайтах.

Кража произошла, как обращает внимание The Guardian, на фоне волны ограблений известных французских учреждений, в том числе парижского музея Лувр. "Это неприятный повтор череды ограблений Лувра и других французских музеев за последние месяцы, которые вызвали обеспокоенность по поводу недостаточной безопасности в культурных учреждениях страны", - пишет The Guardian.

Как сообщило агентство Associated Press, подозреваемый и его сообщники помещены под судебный надзор, им запрещено контактировать друг с другом, появляться на аукционах и заниматься профессиональной деятельностью.