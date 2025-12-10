3.77 BYN
Сотрудники крупнейшей сети кофеен Starbucks выходят на забастовку
Автор:Редакция news.by
Работники крупнейшей сети кофеен Starbucks и члены профсоюзов в разных странах организуют забастовку в знак солидарности с американскими коллегами.
Бариста в США требуют улучшения условий труда, повышения зарплат и прекращения нарушений трудового законодательства. Недовольство охватило 3 тыс. сотрудников сети в более чем 100 городах США.
Акции в их поддержку проходят у магазинов и офисов Starbucks в десяти странах, в том числе Австралии, Бразилии, Италии и Канаде.