Сотрудники крупнейшей сети кофеен Starbucks выходят на забастовку

Работники крупнейшей сети кофеен Starbucks и члены профсоюзов в разных странах организуют забастовку в знак солидарности с американскими коллегами.

Бариста в США требуют улучшения условий труда, повышения зарплат и прекращения нарушений трудового законодательства. Недовольство охватило 3 тыс. сотрудников сети в более чем 100 городах США.

Акции в их поддержку проходят у магазинов и офисов Starbucks в десяти странах, в том числе Австралии, Бразилии, Италии и Канаде.

