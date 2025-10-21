3.68 BYN
Спекуляции на теме предстоящих переговоров Путина и Трампа продолжаются
Глава МИД Венгрии с визитом в Вашингтоне, а киевский режим продлевает военное положение и всеобщую мобилизацию еще на 90 дней. Так выглядит путь к миру в Украине.
Тем временем британское правительство распространило заявление Зеленского, Стармера и ряда лидеров стран Евросоюза с призывом к остановке боевых действий по текущей линии фронта. В тексте указывается, что подписанты "решительно поддерживают" позицию Трампа и требуют, чтобы переговоры об условиях устойчивого мира проводились уже после наступления тишины на фронте. Впрочем, в Москве уверены, все это - не более чем попытка потянуть время и отложить встречу президентов России и США в Будапеште.
Сергей Лавров, министр иностранных дел России:
"С какого-то времени, после того как Президент Франции Макрон, премьер-министр Британии Стармер, глава Еврокомиссии фон дер Ляйен перестали упоминать необходимость нанести России "стратегическое поражение", они стали призывать к немедленному прекращению огня. Причем Макрон сказал, что это прекращение огня должно быть без каких-либо предварительных условий. В том числе, имея в виду (он это произнес публично), что никто не сможет ограничивать поставки вооружения киевскому режиму. Как говорится, "шапка сгорела" - сразу стало понятно, зачем это перемирие нужно".
По словам российского дипломата, резкая остановка огня даст возможность не только накачать киевский режим оружием, но и будет стимулировать его террористическую деятельность, которую в том числе поддерживает и Варшава.
Сикорский пугает Путина Гаагой
Накануне глава МИД Польши заявил, что самолет с президентом России может быть принудительно посажен для ареста Владимира Путина, если он полетит на встречу с Трампом в Венгрию через польское воздушное пространство.
Западные СМИ о предстоящих переговорах
Спекулируют на теме предстоящих переговоров не только политики, но и западные СМИ. В погоне за рейтингами одно за другим издания делятся информацией, источники которой известны лишь им одним. Bloomberg заявляет, что миротворчество Трампа смертельно опасно как для Зеленского, так и для всей Европы, а потому Брюссель будет делать все, чтобы саммит Россия - США не состоялся. Издание Politico, в свою очередь, утверждает, что ряд европейских лидеров намерен застолбить место за столом переговоров в Будапеште и для себя, и для Зеленского. Они якобы опасаются, что Трамп вновь встанет на сторону Путина и надавит на Киев в вопросе принятия условий Москвы по уступке территорий.