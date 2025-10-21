Глава МИД Венгрии с визитом в Вашингтоне, а киевский режим продлевает военное положение и всеобщую мобилизацию еще на 90 дней. Так выглядит путь к миру в Украине.

Тем временем британское правительство распространило заявление Зеленского, Стармера и ряда лидеров стран Евросоюза с призывом к остановке боевых действий по текущей линии фронта. В тексте указывается, что подписанты "решительно поддерживают" позицию Трампа и требуют, чтобы переговоры об условиях устойчивого мира проводились уже после наступления тишины на фронте. Впрочем, в Москве уверены, все это - не более чем попытка потянуть время и отложить встречу президентов России и США в Будапеште.

Сергей Лавров, министр иностранных дел России:

"С какого-то времени, после того как Президент Франции Макрон, премьер-министр Британии Стармер, глава Еврокомиссии фон дер Ляйен перестали упоминать необходимость нанести России "стратегическое поражение", они стали призывать к немедленному прекращению огня. Причем Макрон сказал, что это прекращение огня должно быть без каких-либо предварительных условий. В том числе, имея в виду (он это произнес публично), что никто не сможет ограничивать поставки вооружения киевскому режиму. Как говорится, "шапка сгорела" - сразу стало понятно, зачем это перемирие нужно".

По словам российского дипломата, резкая остановка огня даст возможность не только накачать киевский режим оружием, но и будет стимулировать его террористическую деятельность, которую в том числе поддерживает и Варшава.

Сикорский пугает Путина Гаагой

Накануне глава МИД Польши заявил, что самолет с президентом России может быть принудительно посажен для ареста Владимира Путина, если он полетит на встречу с Трампом в Венгрию через польское воздушное пространство.

Западные СМИ о предстоящих переговорах