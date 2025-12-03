3.74 BYN
Спецпосланник президента США Уиткофф встретится с Умеровым в Майами
Вопреки паническим комментариям о том, что мирный план Трампа забуксовал, работа над его обсуждением продолжается. 4 декабря спецпосланник Стив Уиткофф встретится с главой украинской делегации Умеровым в Майами.
В Москве тоже подтверждают, что идет работа над согласованием мирного плана: в ней активно участвуют как российские, так и украинские представители.
Сам Трамп прокомментировал сложившуюся ситуацию и, в частности, стратегию Зеленского, так: "Я здесь говорил, что у вас нет карт. Тогда было время для урегулирования. Я считал, что это было бы намного лучшее время для договоренности. Но они в "своей мудрости", решили этого не делать. Сейчас против них очень многое!"
Трамп полагает, что условия, которые предложены Зеленскому, ухудшились и продолжают ухудшаться. Американский президент также довольно высоко оценил переговоры Уиткоффа в Кремле и предложил журналистам дождаться их результатов.
Фото РИА Новости