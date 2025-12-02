Спецпосланник Трампа едет в Москву - Белый дом настроен на скорое разрешение конфликта

Спецпосланник президента США Уиткофф направляется в Москву. По словам пресс-секретаря Белого дома, администрация Трампа настроена очень оптимистично, состояние переговоров позволяет надеяться на скорое разрешение конфликта.

Также стало известно, что положения плана по урегулированию подверглись серьезной доработке по итогам встречи американской и украинской делегаций. Переговорщики заявили о достигнутом прогрессе, однако окончательных договоренностей по самым спорным моментам, в первую очередь - территориальным, пока нет. В Москве подтвердили планы о проведении встречи Уиткоффа с президентом России 2 декабря во второй половине дня.