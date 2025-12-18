США грозят Венесуэле: Каракас требует защиты от международного сообщества

Власти Венесуэлы обратились к Совбезу ООН с просьбой созвать заседание из-за "продолжительной агрессии США". Накануне вечером ряд СМИ утверждал, что утром может начаться военная операция Вашингтона против Каракаса. И даже называли точное время вторжения - 5:00. Пока интервенция не началась, хотя напряженность в регионе продолжает расти.



Американский Конгресс отверг резолюцию, которая запрещала бы подобную атаку. Несколько часов назад американцы уничтожили очередное судно, которое, как они объявили, перевозило наркотики. С авианосцев поднимались в воздух бомбардировщики, совершавшие опасные маневры у венесуэльских берегов.



Сам Трамп объявил, что в Карибском море ожидает команды флот, которого за всю историю не видело еще ни одно государство Южной Америки. Президент Мадуро призвал Колумбию с ее армией выступить в возможной войне на стороне Венесуэлы.