США и Китай объявили перемирие в тарифной войне на 90 дней

США и Китай объявили перемирие в тарифной войне, оно продлится 90 дней. Договоренность достигнута накануне на переговорах в Швейцарии.



На этот период Пекин снижает импортные пошлины на американские товары до 10 процентов, а Вашингтон будет облагать китайские товары 30-процентным сбором. Это дает время на поиск долгосрочных решений, которые могут остановить торговую войну.



Трамп заявляет, что его стратегия - перевести промышленное производство в Штаты и сократить зависимость от иностранных производителей. А эта зависимость сейчас является абсолютной. Китай, в свою очередь, не намерен расставаться со своим статусом планетарной фабрики.



Поэтому любое перемирие в торговых отношениях двух стран может носить лишь временный характер.