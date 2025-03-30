3.66 BYN
3.13 BYN
3.37 BYN
США и Россия начали переговоры по редкоземельным металлам
https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7e68e28a-1555-4cbe-b325-832ee37472d0/conversions/1e05820a-d493-4817-aa42-244b0af2c587-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7e68e28a-1555-4cbe-b325-832ee37472d0/conversions/1e05820a-d493-4817-aa42-244b0af2c587-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7e68e28a-1555-4cbe-b325-832ee37472d0/conversions/1e05820a-d493-4817-aa42-244b0af2c587-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7e68e28a-1555-4cbe-b325-832ee37472d0/conversions/1e05820a-d493-4817-aa42-244b0af2c587-xl-___webp_1920.webp 1920wnews.byРанее глава РФПИ сообщал, что Россия обладает кратно большими запасами редкоземельных металлов по сравнению с Украиной и в этом направлении государство может сотрудничать как с США, так и с другими странами
Россия и Соединенные Штаты начали переговоры о проектах по редкоземельным металлам. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на газету "Известия".
"Редкоземельные металлы - важная сфера для сотрудничества, и, безусловно, мы начали дискуссии о различных редкоземельных металлах и проектах в России", - рассказал изданию глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Согласно данным газеты, некоторые компании уже проявили интерес к проектам.
Ранее глава РФПИ сообщал, что Россия обладает кратно большими запасами редкоземельных металлов по сравнению с Украиной и в этом направлении государство может сотрудничать как с США, так и с другими странами.