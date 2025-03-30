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США и Россия начали переговоры по редкоземельным металлам

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Фото ТАСС

Россия и Соединенные Штаты начали переговоры о проектах по редкоземельным металлам. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на газету "Известия".

"Редкоземельные металлы - важная сфера для сотрудничества, и, безусловно, мы начали дискуссии о различных редкоземельных металлах и проектах в России", - рассказал изданию глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Согласно данным газеты, некоторые компании уже проявили интерес к проектам.

Ранее глава РФПИ сообщал, что Россия обладает кратно большими запасами редкоземельных металлов по сравнению с Украиной и в этом направлении государство может сотрудничать как с США, так и с другими странами.

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