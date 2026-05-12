США и Россия тайно обсуждают заморозку конфликта в Украине
Автор:Редакция news.by
США тайно обсуждают с Россией паузу в войне с Украиной. По данным украинских СМИ, Трамп стремится достичь соглашения о прекращении огня в обмен на частичное снятие санкций с России, чтобы продемонстрировать внешнеполитический успех перед ноябрьскими выборами.
В Киеве эти планы вызывают серьезную тревогу, так как в рамочном документе отсутствуют какие-либо гарантии безопасности для Украины. Более того, ожидается, что Вашингтон усилит давление на Киев.
Как отмечают некоторые эксперты, скандалы последних дней являются тому подтверждением. Резонансное интервью экс-пресс-секретаря Зеленского Юлии Мендель и уголовное дело против бывшего руководителя офиса президента Ермака уже серьезно подпортили имидж самого Зеленского в глазах Запада.