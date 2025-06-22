США: Мы не ведем войну с Ираном. Мы воюем с ядерной программой Ирана

Американская администрация утверждает, что "не ведет войну с Ираном", несмотря на нанесенные удары по ядерным объектам исламской республики, пишет ТАСС.

"Мы не ведем войну с Ираном. Мы воюем с ядерной программой Ирана", - сказал вице-президент США Джей Ди Вэнс в эфире телеканала NBC News, когда его спросили, находятся ли США "сейчас в состоянии войны с Ираном".

В интервью телеканалу Fox News госсекретаря США Марко Рубио спросили, "находятся ли США в состоянии войны с Ираном". "Нет, не находимся. Это не война против Ирана. Все очень просто. 67 дней назад президент Соединенных Штатов [Дональд Трамп] направил иранцам письмо, в котором говорилось: "У вас не будет ядерного оружия. У вас не будет милитаризованной ядерной программы. Давайте вести переговоры. Я хочу сделать это дипломатическим путем. Я хочу сделать это мирно". Они играли, пытались играть с ним. В таком ключе они играли с каждым американским президентом за последние 35 лет", - утверждал шеф американской дипломатии.