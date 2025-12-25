США нанесли удар по террористам в Нигерии

Трамп ведет борьбу с террористами. Вооруженные силы США нанесли удар по группировке ИГ на северо-западе Нигерии. Об этом президент США сообщил в своей соцсети. Трамп подчеркнул, что террористы на протяжении долгого времени "совершали жестокие убийства, в основном невинных христиан, в масштабах, невиданных за многие годы и даже столетия".

Африканское командование ВС США, в свою очередь, заявило, что американские войска нанесли удар по запросу нигерийских властей.



МИД Нигерии также подтверждает, что власти страны продолжают сотрудничество в области безопасности с международными партнерами, включая Вашингтон, для противодействия угрозе терроризма. При этом глава Пентагона уже анонсировал новые действия Вашингтона в этой стране, но не уточнил подробности.