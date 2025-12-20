Смотреть онлайнПрограмма ТВ
США нанесли удары по Сирии - атакованы 70 объектов ИГИЛ

Американские военные нанесли удары по Сирии - им подверглись более 70 объектов ИГИЛ, в том числе склады оружия. Операцию, в которой были задействованы истребители и военные вертолеты, в Пентагоне назвали "Удар ястреба".

Трамп назвал атаку на Сирию ударом возмездия

По заявлению главы военного ведомства, атаки стали ответом на нападение боевиков на американских граждан в Пальмире. Были убиты два военнослужащих армии США вместе с американским переводчиком. Трамп возложил вину на террористов из группировки ИГИЛ. Нынешнюю атаку на объекты в Сирии он назвал серьезным ударом возмездия.

"Настоящим я объявляю, что Соединенные Штаты, как я и обещал, наносят очень серьезный удар возмездия террористам-убийцам, ответственным за это", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

