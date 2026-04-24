США не допускают возможности применения ядерного оружия на Ближнем Востоке

США завершили переброску в зону конфликта своего авианосца "Джордж Буш". Теперь у берегов Ирана вновь сосредоточены две авианесущие группировки: флагманом второй является судно "Авраам Линкольн". Пентагон продолжает сосредотачивать в окрестностях Персидского залива все новые силы и дополнительное оружие.

Война может возобновиться в любой момент: с угрозами в адрес Тегерана выступил официальный Тель-Авив, пообещав обрушить на иранцев град бомб и ракет при наличии малейшего повода. Появились сообщения, что в отставку ушел иранский переговорщик, он же - спикер парламента страны.

Президент США Дональд Трамп отмечает, что он и рад бы договариваться, но не знает с кем: мол, в Иране сформировались два лагеря, антивоенный и провоенный, и они никак не придут к согласию.

В этой связи у главы Белого дома поинтересовались: рассматривают ли Штаты возможность применения ядерного оружия?

Дональд Трамп, президент США:

"Нет-нет, нам это ни к чему. Зачем мне это? Зачем задавать такой глупый вопрос? Зачем мне применять ядерное оружие, если мы и без него полностью, обычным способом, уничтожили их? Нет, я и мысли не допускаю, что его можно использовать! Ядерное оружие не должно быть разрешено никому и никогда!"

Блокада Ормуза продолжается: американцы захватили судно, перевозившее нефть, закупленную Китаем. Иранцы, в свою очередь, уже официально ввели сбор с проходящих пролив кораблей. Рынки отреагировали: нефть подорожала до 106 долларов за баррель. В Ормузе заперто несколько сотен танкеров, на борту которых находятся около 20 тыс. моряков.

За время войны на Ближнем Востоке в Иране погибли 250 руководителей разного ранга и около 3 тыс. мирных жителей. Убиты 13 американских военных. В Израиле насчитывают 23 жертвы, среди которых как военные, так и гражданские.