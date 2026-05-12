США получили список требований для возобновления диалога с Ираном

Иран не намерен возобновлять переговоры с Соединенными Штатами без выполнения Вашингтоном пяти условий для укрепления доверия.

По информации СМИ, Тегеран требует полного прекращения боевых действий на всех фронтах, включая Ливан, а также немедленного снятия санкций.

Кроме того, в список вошли разблокировка замороженных иранских активов и выплата компенсации за ущерб, причиненный в ходе войны. Пятым пунктом Иран настаивает на официальном признании своего суверенитета над Ормузским проливом.

В Тегеране подчеркивают, что данные меры являются "минимальными гарантиями", без практической реализации которых возвращение к диалогу невозможно.