США приостановили рассмотрение заявлений мигрантов из Украины и Латинской Америки

Администрация Трампа приостановила рассмотрение заявлений, поданных мигрантами из Украины и Латинской Америки, которым разрешили въехать в США в рамках определенных программ во время правления экс-президента Джо Байдена. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на CBS News.

"По словам двух официальных лиц США и внутренней служебной записки, полученной CBS News, администрация Трампа ввела паузу в рассмотрении всех заявлений, поданных мигрантами из Латинской Америки и Украины, которым разрешили въехать по определенным программам времен Байдена, сославшись на мошенничество и проблемы безопасности", - говорится в материале.

Отмечается, что меры могут коснуться мигрантов, которые находятся в процессе подачи заявлений на получение различных иммиграционных льгот, позволяющих им остаться в США на законных основаниях.

Хотя точное число затронутых мигрантов неизвестно, задержка заявок распространяется на несколько программ администрации Байдена, которые позволили сотням тысяч иностранцев приехать в США легально через иммиграционный закон, известный как Advance Parole. CBS отмечает, что меры вводятся на неопределенный срок, пока официальные лица будут работать над выявлением потенциальных случаев мошенничества и улучшением процедур проверки, связанных с национальной и общественной безопасностью.

14 февраля высокопоставленный чиновник Службы гражданства и иммиграции США (USCIS) Эндрю Дэвидсон приказал ввести "административную паузу" в масштабах всего агентства по всем "ожидающим рассмотрения запросам на пособия", поданным мигрантами, которым уже разрешили въехать в США по программам администрации Байдена. Одна из них под названием "Единство для Украины" была разработана для предоставления убежища украинцам. По ней в страну до 20 января 2025 года прибыли примерно 240 тыс. граждан Украины.