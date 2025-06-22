США призвали Китай убедить Иран не перекрывать Ормузский пролив

"Я призываю китайское правительство в Пекине позвонить им (иранцам - Прим. ред.) по этому поводу, так как они сами сильно зависят от Ормузского пролива в плане [транспортировки] своей нефти", - сказал госсекретарь.

Рубио добавил, что перекрытие пролива Ираном "было бы ужасной ошибкой". Кроме того, он утверждал, что такие действия со стороны Тегерана привели бы к "масштабной эскалации", на которую вынуждены бы были отреагировать не только США, но и другие страны.