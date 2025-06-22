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США призвали Китай убедить Иран не перекрывать Ормузский пролив

США призвали Китай убедить Иран не перекрывать Ормузский пролив

Соединенные Штаты призывают власти Китая убедить Иран не перекрывать Ормузский пролив. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио в интервью телеканалу Fox News.

"Я призываю китайское правительство в Пекине позвонить им (иранцам - Прим. ред.) по этому поводу, так как они сами сильно зависят от Ормузского пролива в плане [транспортировки] своей нефти", - сказал госсекретарь.

Рубио добавил, что перекрытие пролива Ираном "было бы ужасной ошибкой". Кроме того, он утверждал, что такие действия со стороны Тегерана привели бы к "масштабной эскалации", на которую вынуждены бы были отреагировать не только США, но и другие страны.

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