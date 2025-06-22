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США призвали Китай убедить Иран не перекрывать Ормузский пролив
Автор:Редакция news.by
США призвали Китай убедить Иран не перекрывать Ормузский проливnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/082f4d7d-74c2-40a0-bdab-82c69a6844a7/conversions/7af85bcb-8d0e-470b-b881-84ffc26b3a31-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/082f4d7d-74c2-40a0-bdab-82c69a6844a7/conversions/7af85bcb-8d0e-470b-b881-84ffc26b3a31-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/082f4d7d-74c2-40a0-bdab-82c69a6844a7/conversions/7af85bcb-8d0e-470b-b881-84ffc26b3a31-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/082f4d7d-74c2-40a0-bdab-82c69a6844a7/conversions/7af85bcb-8d0e-470b-b881-84ffc26b3a31-xl-___webp_1920.webp 1920w
Соединенные Штаты призывают власти Китая убедить Иран не перекрывать Ормузский пролив. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио в интервью телеканалу Fox News.
"Я призываю китайское правительство в Пекине позвонить им (иранцам - Прим. ред.) по этому поводу, так как они сами сильно зависят от Ормузского пролива в плане [транспортировки] своей нефти", - сказал госсекретарь.
Рубио добавил, что перекрытие пролива Ираном "было бы ужасной ошибкой". Кроме того, он утверждал, что такие действия со стороны Тегерана привели бы к "масштабной эскалации", на которую вынуждены бы были отреагировать не только США, но и другие страны.