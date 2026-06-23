США призвали Москву и Киев сесть за стол переговоров

Соединенные Штаты выступают за скорейшее прекращение огня и достижение мирного урегулирования конфликта между Россией и Украиной. Об этом заявил заместитель постоянного представителя США при ООН Дэн Негреа на заседании Совета Безопасности ООН.

Американский дипломат призвал к немедленной деэскалации. По его словам, сейчас настало время для того, чтобы Москва и Киев вернулись за стол переговоров и заключили мирное соглашение.