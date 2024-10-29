3.39 RUB
3.42 USD
3.59 EUR
ЭкономикаПрезидентПолитикаОбществоПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
США призвали Тель-Авив отменить запрет на деятельность БАПОР
США призвали Израиль отменить запрет на деятельность Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам.
Накануне решением парламента Тель-Авив возобновил работу БАПОР на территории израильского государства. Закон вступит в силу в течение 3 месяцев. Правда, в Госдепе заявили, что "Вашингтон продолжает призывать правительство Израиля приостановить реализацию этого закона".
Против Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам Израиль выступает около 10 лет. На фоне эскалации конфликта он не желает видеть какое-либо содействие даже мирным жителям палестинского анклава. А это нарушает как Устав ООН, так и международное право, отметил глава БАПОР Филипп Лаззарини.
Президент
Все
257 человек из 16 стран приобрели гражданство Беларуси по указу Александра Лукашенко
Преследуемому по политическим мотивам в Польше Томашу Шмидту предоставлено убежище в Беларуси
В МГЛУ состоялся "Открытый микрофон с Президентом"
Лукашенко: В переговорах между Россией и Украиной не должны быть ущемлены интересы Беларуси
Политика
Все
Общество
Все
Ляхнович: Грузоперевозки всеми видами транспорта в 2024 году возросли на 102,6 %
В какой белорусской продукции заинтересована Бразилия?
Концерт на заводе и звездные гости. Расскажем, чем "Марафон единства" в Могилеве удивляет участников
Глава МИД РФ рассказал, что Беларусь и Россия делают для недопущения фальсификации истории
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Появилось видео из почтового отделения в Дрибинском районе, где убили пенсионерку
В Красноярском крае из-за отравления в школе госпитализировали 37 человек
В Дрибинском районе мужчина избил посетителей на почте, один человек скончался
На северо-западе Пакистана неизвестные напали на конвой - погибли около 40 человек