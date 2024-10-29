США призвали Тель-Авив отменить запрет на деятельность БАПОР

Накануне решением парламента Тель-Авив возобновил работу БАПОР на территории израильского государства. Закон вступит в силу в течение 3 месяцев. Правда, в Госдепе заявили, что "Вашингтон продолжает призывать правительство Израиля приостановить реализацию этого закона".

Против Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам Израиль выступает около 10 лет. На фоне эскалации конфликта он не желает видеть какое-либо содействие даже мирным жителям палестинского анклава. А это нарушает как Устав ООН, так и международное право, отметил глава БАПОР Филипп Лаззарини.