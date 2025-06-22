США сбросили на иранский Фордо 12 проникающих боеприпасов GBU-57А

В ночь на 22 июня США нанесли удары по Ирану. Были полностью уничтожены ключевые ядерные объекты, заявил президент США Дональд Трамп. Известно, что на обогатительное предприятие в Фордо были сброшены 12 тяжелых проникающих боеприпасов GBU-57А.

Как считается, это единственное оружие на планете, способное поразить бункеры, упрятанные под землей. Кроме того, американцы применили до 30 ракет "Томагавк", однако Тегеран настаивает, что из Фордо оборудование было давно вывезено, а другие объекты и вовсе не пострадали. Для того чтобы доставить тяжелые бомбы к цели, американские летчики стартовали с базы в Миссисипи. Президент США в связи с произошедшим выступил с обращением к нации.

Иран - это хулиган Ближнего Востока. Эта страна должна теперь заключить мир. Если они этого не сделают, наши следующие атаки окажутся гораздо масштабнее и многочисленнее. Дональд Трамп

Белый Дом заявил, что свою миссию американцы исполнили и дальнейшего участия в конфликте постараются избежать, если их не спровоцируют на новые атаки. Однако удар по Ирану вызвал поистине бурю планетарных масштабов. Иран запросил заседание Совета Безопасности ООН. Генсек организации Антониу Гутерриш назвал произошедшее опасной эскалацией. Уже осудили действия США Чили, Колумбия и Мексика.