США усиливают давление на Иран: авианосец "Джеральд Форд" идет на Ближний Восток

Вашингтон усиливает давление на Тегеран. По сообщениям американских СМИ, крупнейший в мире авианосец получил приказ передислоцироваться из Венесуэлы на Ближний Восток.

"Джеральд Форд" и сопровождающие его корабли присоединятся к ударной авианосной группе "Авраам Линкольн" в Персидском заливе.

США также продолжают усиливать системы ПВО на Ближнем Востоке. Министр иностранных дел Ирана ранее отметил, что Тегеран не хочет войны, однако вынужден укреплять свою оборону и защищать свои интересы.

