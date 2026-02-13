3.72 BYN
США усиливают давление на Иран: авианосец "Джеральд Форд" идет на Ближний Восток
Автор:Редакция news.by
Вашингтон усиливает давление на Тегеран. По сообщениям американских СМИ, крупнейший в мире авианосец получил приказ передислоцироваться из Венесуэлы на Ближний Восток.
"Джеральд Форд" и сопровождающие его корабли присоединятся к ударной авианосной группе "Авраам Линкольн" в Персидском заливе.
США также продолжают усиливать системы ПВО на Ближнем Востоке. Министр иностранных дел Ирана ранее отметил, что Тегеран не хочет войны, однако вынужден укреплять свою оборону и защищать свои интересы.