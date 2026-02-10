США усиливают группировку вблизи Ирана

США направили на Ближний Восток еще одну группу из шести стелс-истребителей пятого поколения.

Шесть единиц F-35A Lightning II с поддержкой трех самолетов-заправщиков осуществили перелет через Атлантику и сделали промежуточную посадку в Великобритании. Они и станут частью военного присутствия в регионе, где уже дислоцированы авианосцы и другие военные силы.

Ранее в регион была отправлена аналогичная группа из шести самолетов. На находящемся в Аравийском море американском авианосце также базируется эскадрилья из 12 истребителей F-35C. 3 февраля один из них сбил иранский беспилотник.