США выгружают нефть с захваченного российского танкера "Маринера"

США уже забирают нефть с захваченного танкера "Маринера". Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

Власти США задержали в Северной Атлантике российский нефтетанкер "Маринера" под предлогом нарушения судном санкций Вашингтона относительно венесуэльской нефти.

Россия заявила официальный протест. МИД страны призвал Вашингтон вернуться к соблюдению норм международного морского судоходства и в немедленном порядке прекратить незаконные действия в отношении судов.

Хозяин Белого дома утверждает, что Штаты получают все желаемое от новых властей Венесуэлы. Вашингтон планирует заработать миллиарды, а возможно, и триллионы долларов на продаже нефти из этой страны.

Президент США уже анонсировал проведение встречи по Венесуэле в Белом доме с представителями 14 крупнейших нефтяных компаний. Они якобы помогут восстановить нефтяной сектор республики, потратив "по меньшей мере 100 млрд долларов". Ожидается, что переговоры состоятся 9 января.