США ждут от Киева снижения мобилизационного возраста

Будущая американская администрация избранного президента Дональда Трампа настаивает на снижении возраста мобилизации в Украине до 18 лет. Соответствующее заявление сделал в эфире телеканала ABC будущий помощник Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц. По его утверждению, будущая администрация рассчитывает на "стабилизацию положения дел на фронте", при этом Киев испытывает "настоящие проблемы с живой силой".

"Один из вопросов, который мы будем поднимать перед украинцами, связан с реальными проблемами с военной силой. Сейчас у них призывной возраст - 25 лет, а не 18, и я думаю, многие не осознают, что Украина могла бы мобилизовать сотни тысяч новых солдат. Поэтому, когда мы слышим о проблемах с моральным духом или о трудностях на передовой, мы говорим: "Послушайте, если украинцы просят весь мир поддерживать демократию, они сами должны быть полностью преданы этому делу".