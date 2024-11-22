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США ждут от Киева снижения мобилизационного возраста
Будущая американская администрация избранного президента Дональда Трампа настаивает на снижении возраста мобилизации в Украине до 18 лет. Соответствующее заявление сделал в эфире телеканала ABC будущий помощник Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц. По его утверждению, будущая администрация рассчитывает на "стабилизацию положения дел на фронте", при этом Киев испытывает "настоящие проблемы с живой силой".
Майк Уолтц:
"Один из вопросов, который мы будем поднимать перед украинцами, связан с реальными проблемами с военной силой. Сейчас у них призывной возраст - 25 лет, а не 18, и я думаю, многие не осознают, что Украина могла бы мобилизовать сотни тысяч новых солдат. Поэтому, когда мы слышим о проблемах с моральным духом или о трудностях на передовой, мы говорим: "Послушайте, если украинцы просят весь мир поддерживать демократию, они сами должны быть полностью преданы этому делу".
Тем не менее, Уолтц отметил, избранный президент США Трамп считает нереалистичной идею "вытеснения" России со всех бывших территорий Украины, добавив, что эту позицию начинают понимать и другие мировые лидеры.
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