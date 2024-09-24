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Bloomberg: БРИКС беспокоит США
Агентство Bloomberg публикует материал о тревогах, которые вызывает у Соединенных Штатов расширение БРИКС.
Эта структура обеспечивает экономическую интеграцию стран и регионов, которые были до недавних пор всецело подконтрольны американцам.
Более того, БРИКС обсуждает возможность введение собственной расчетно-денежной единицы вместо доллара. Но и это не самое главное.
Вашингтон обеспокоен тем, что о своих симпатиях к БРИКС все чаще заявляют его близкие союзники.
Это означает раскол в самом сердце глобального миропорядка и грозит мировой политико-экономической системе вероятным крушением.
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