Bloomberg: БРИКС беспокоит США

Агентство Bloomberg публикует материал о тревогах, которые вызывает у Соединенных Штатов расширение БРИКС.



Эта структура обеспечивает экономическую интеграцию стран и регионов, которые были до недавних пор всецело подконтрольны американцам.



Более того, БРИКС обсуждает возможность введение собственной расчетно-денежной единицы вместо доллара. Но и это не самое главное.



Вашингтон обеспокоен тем, что о своих симпатиях к БРИКС все чаще заявляют его близкие союзники.



Это означает раскол в самом сердце глобального миропорядка и грозит мировой политико-экономической системе вероятным крушением.