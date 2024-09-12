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Штаб Трампа собирает информацию о возможном очередном покушении на политика
Предвыборный штаб Дональда Трампа начал сбор информации о предполагаемом очередном покушении на политика.
По сообщениям "Аризона Глоуб", после митинга республиканца в Тусоне порядка 20 человек сообщили о недомогании и странных симптомах. Все эти люди во время мероприятия находились в отдельном секторе вблизи места выхода Трампа на сцену.
Спустя 30 минут после окончания собрания пострадавшие обратились за медицинской помощью. Жаловались на нечеткое зрение, белую пелену перед глазами, жжение, покраснение лица, отеки и шелушение кожи. У одного человека химический ожог глаз.
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