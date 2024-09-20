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Система здравоохранения США - худшая среди развитых стран
Как показало исследование, Штаты далеки от принципа равенства граждан в отношении доступа к медуслугам, уходу и результатам лечения.
Стоимость остается одной из главных проблем - многие пациенты не могут позволить себе лекарства. Кроме того, у пожилых людей часто обнаруживаются запущенные заболевания из-за того, что большую часть жизни они провели без страховки.
При этом авторы отчета отмечают, что ни один из кандидатов в президенты США не предложил масштабных реформ в сфере здравоохранения.
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