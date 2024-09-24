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В США резко выросли цены на аренду жилья
Социальная политика Штатов - явно далека от американской мечты.
В США резко выросли арендные платежи для самых бедных. Частные инвестиционные компании активно скупают землю в американских парках мобильных домов (трейлер-парках) и резко повышают арендную плату до 60 %.
Например, одна из инвесткомпаний устроила скупку, потратив около 300 млн долларов на приобретение 138 парков в 17 штатах. Они подняли арендную плату и агрессивно выселили жильцов, и это только одна фирма, покупающая недвижимость и землю, а таких - десятки.
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