В США резко выросли цены на аренду жилья

Социальная политика Штатов - явно далека от американской мечты.



В США резко выросли арендные платежи для самых бедных. Частные инвестиционные компании активно скупают землю в американских парках мобильных домов (трейлер-парках) и резко повышают арендную плату до 60 %.



Например, одна из инвесткомпаний устроила скупку, потратив около 300 млн долларов на приобретение 138 парков в 17 штатах. Они подняли арендную плату и агрессивно выселили жильцов, и это только одна фирма, покупающая недвижимость и землю, а таких - десятки.