Стала известна дата очередного раунда переговоров российской и американской делегаций

Очередной раунд переговоров российской и американской делегаций состоится 24 марта в Саудовской Аравии. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков.



Он также раскрыл детали: делегацию России возглавят сенатор Георгий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Американская команда также сформирована.

Путин и Трамп 18 марта провели телефонный разговор, который продолжался около двух часов. Президент России положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующее поручение военным.