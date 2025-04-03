Старые торговые цепочки будут разорваны, но возникнут новые - Медведев о введении США пошлин

Медведев в своем Telegram-канале написал, что последствия от введения американских пошлин почти против всего мира будут глобальными. По мнению Медведева, против товаров из США будут введены встречные тарифы.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10 %, однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты госдолга.