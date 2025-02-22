Стремление Мерца и Писториуса усиливать армию ужасает - политик ФРГ

Стремление лидера блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридриха Мерца и министра обороны ФРГ от социал-демократов Бориса Писториуса постоянно усиливать армию страны и готовиться к некой войне просто ужасает, учитывая, что вероятным противником может выступать Россия, заявил в разговоре с РИА Новости глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.

"Любого, кто следит за международными отношениями, напугает, что Писториус, как и Мерц, хочет тратить много денег на армию. Он говорил, что мы должны быть готовы к войне, подготовиться, повысить готовность. Об этом думать страшно", - сказал политик.

Он добавил, что Мерц делал схожие заявления во время завершившейся в стране предвыборной гонки, и для Мерца в качестве канцлера повышение расходов на вооруженные силы, вероятно, станет одним из приоритетов.