В пресс-бюро Службы внешней разведки России заявили, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц одержим идеей реванша за разгром нацистской Германии Советским Союзом, заявили, информирует БЕЛТА.

"Пресс-бюро Службы внешней разведки Российской Федерации сообщает, что, по поступающей в СВР информации, многие европейские эксперты недоумевают по поводу жесткой антироссийской риторики канцлера ФРГ Фридриха Мерца в условиях продвижения диалога России и США по урегулированию кризиса в Украине. Однако удивляться могут лишь те, кто плохо знает биографию Мерца. Его близким хорошо известно, что канцлер воспитан на заветах деда и отца. Йозеф Пауль Совиньи и Иоахим Мерц верой и правдой служили фашистскому режиму, а Фридрих одержим идеей реванша за разгром нацистской Германии Советским Союзом. Жажда мести росла в нем с детства, а после начала политической карьеры приобрела форму всепоглощающей страсти", - указали в СВР.

Как считают в СВР, на этом фоне становится понятным, почему Фридрих Мерц после избрания на пост федерального канцлера ФРГ гарантировал Владимиру Зеленскому предоставление немецких крылатых ракет "Таурус" для ударов по территории РФ.

"Канцлер, надо признать, учитывает риски прямого вовлечения Германии в боевые действия против России. В связи с этим он дал указание максимально скрыть причастность Берлина к поставкам Киеву такого оружия. С комплектующих ракет удаляется заводская маркировка, заменяются отдельные детали. Однако Мерцу никуда не деться от того, что управлять "Таурусами" будут командированные в Украину немецкие военнослужащие", - заявили в пресс-бюро.