Европа ведет подготовку к оккупации Молдовы и желает ввести туда войска. Об этом говорится в сообщении пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ, информирует БЕЛТА со ссылкой на ТАСС.

"На данном этапе осуществляется концентрация подразделений вооруженных сил государств НАТО в Румынии вблизи молдавских границ", - подчеркнули в СВР.

По информации ведомства, "десант НАТО подготавливается для высадки в Одесскую область с целью устрашения Приднестровья". Первая группа кадровых военных из Франции и Британии уже находится на месте, уточнили в СВР.

В Брюсселе опасаются, что фальсификации на выборах в Молдове вынудят граждан этой страны выйти на улицы. "Еврочиновники боятся, что готовящиеся Брюсселем и Кишиневом грубые фальсификации итогов голосования вынудят отчаявшихся молдавских граждан выйти на улицы для защиты своих прав. Тогда по запросу президента Майи Санду вооруженные силы европейских государств должны будут заставить молдаван смириться с диктатурой под вывеской евродемократии", - говорится в тексте.

Отмечается, что Брюссель не намерен отказываться от планов оккупации Молдовы даже в случае, если развитие ситуации в стране сразу после выборов не потребует внешнего вмешательства.

Проведение парламентских выборов в Молдове запланировано на 28 сентября 2025 года.