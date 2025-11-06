Запад готовит провокацию на Запорожской АЭС с расплавлением активной зоны ее ядерных реакторов и планирует возложить ответственность за возможную аварию на Москву. Об этом сообщила Служба внешней разведки России.

По данным ведомства, европейские натовцы призывают киевский режим срочно изменить негативный для них ход украинского конфликта. А все для того, чтобы переломить восприятие событий общественностью на Западе. В качестве наиболее эффективного способа достижения такой цели предлагается осуществить крупную диверсию с жертвами среди украинцев и жителей стран Евросоюза.