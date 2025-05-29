Swiss отменит около 1400 рейсов из-за постоянной нехватки пилотов

Национальный авиаперевозчик Швейцарии Swiss заявил, что с настоящего момента по октябрь отменит около 1400 рейсов из-за постоянной нехватки пилотов. Об этом пишет БЕЛТА со ссылкой на Euronews.

Сокращение затронет несколько маршрутов на короткие расстояния из Цюриха и Женевы, а также рейсы по всей Европе. Некоторые дальние рейсы, например в Шанхай и Чикаго, будут выполняться реже. Кроме того, некоторые маршруты, включая летние рейсы в Хургаду в Египте, были полностью приостановлены.

Swiss заявляет, что "глубоко сожалеет" о сложившейся ситуации. Как сообщается, авиакомпания приняла ряд краткосрочных мер по решению проблемы нехватки пилотов. К ним относятся программа добровольной отсрочки выхода на пенсию, схема выкупа отпускных и поощрение пилотов, работающих неполный рабочий день, к увеличению часов работы.

Как отмечает Euronews, пандемия приостановила обучение новых пилотов и ускорила выход на пенсию - это двойной удар, от которого отрасль еще не оправилась.

Swiss - не единственная европейская авиакомпания, сокращающая летние рейсы из-за нехватки летного состава.

Авиакомпания KLM публично признала, что этим летом у нее возникли трудности с набором персонала на дальнемагистральные рейсы.

Пилоты Air France временно выполняют рейсы KLM по некоторым маршрутам, включая Амстердам - Нью-Йорк, с июля по октябрь этого года.

British Airways этим летом приостанавливает несколько ближнемагистральных маршрутов, включая рейсы из лондонского Гатвика на Санторини и Миконос, а также отдельные маршруты из Хитроу в Грецию и Хорватию.

British Airways и easyJet активно набирают новых сотрудников, конкурируя друг с другом, предлагая конкурентные льготы, чтобы переманить конкурентов и вернуть вышедших на пенсию пилотов.