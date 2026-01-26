Сыранков о лидерах ЕС: Махнули рукой на собственные народы и занимаются политическим спектаклем

Первый секретарь Центрального Комитета Коммунистической партии Беларуси (КПБ) Сергей Сыранков в "Актуальном интервью" заявил, что действия и заявления европейских лидеров на Всемирном экономическом форуме в Давосе свидетельствуют о превращении Евросоюза из равноправного партнера США в зависимого вассала.

По его словам, отдельные европейские политики перешли к прямым оскорблениям в адрес президента США Дональда Трампа. "Бельгийский премьер (Барт Де Вевер - прим. ред.) назвал Трампа голодной гусеницей. Кир Стармер (премьер-министр Великобритании - прим. ред.) тоже заявил о том, что Великобритания не позволит активизации деятельности по вопросу присоединения Гренландии к США", - отметил политик.

Особое внимание он уделил заявлению канцлера ФРГ Фридриха Мерца. "Мерц, опять-таки вызывает вопрос вообще о состоянии его физического здоровья, заявил, что Германия в дальнейшем всячески будет поддерживать Гренландию против российской угрозы. Хотя какая сейчас российская угроза вообще возможна, когда Гренландия как раз-таки в фокусе США", - подчеркнул первый секретарь ЦК КПБ.

Так, как Трамп, сейчас никто вообще не угрожает целостности Евросоюза и проведения независимой внешней политики. Сергей Сыранков

Он считает, что нынешняя политика европейских элит привела к серьезной деградации позиций ЕС на международной арене. "Мы видим, что сегодня благодаря своей недальновидной, можно сказать, даже глупой внешней политике и внутренней политике (а про внутреннюю политику здесь вообще говорить не приходится, потому что, откровенно говоря, европейские лидеры давно уже махнули рукой на собственные народы, а занимаются больше политическим спектаклем, пытаясь получить некие политические бонусы из той или иной ситуации) Евросоюз переходит из статуса важнейшего трансатлантического партнера США, по сути, в вассала, который без разрешения со стороны США, со стороны Трампа, не может вообще делать никаких шагов ни на внешней арене, ни внутри своей политики", - заявил Сергей Сыранков.

Политик особо отметил энергетическую зависимость Европы: "То есть за океаном будут определять, у кого закупать те же энергоносители и по какой цене, я сейчас про Россию говорю. Хотя какими бы дорогими ни казались российские энергоносители, когда Россия поставляла их, шел подъем экономики для самих европейцев, как ни странно, и уровень благосостояния людей".