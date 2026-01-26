3.74 BYN
"Руководство оказалось заложником собственного бездействия" - Сыранков высказался о судьбе ООН
Руководство Организации Объединенных Наций стало заложником собственного многолетнего бездействия и замалчивания глобальных проблем, что ставит под угрозу само существование ООН. Такое мнение высказал в "Актуальном интервью" первый секретарь Центрального Комитета Коммунистической партии Беларуси (КПБ) Сергей Сыранков.
По его словам, накопившиеся десятилетиями острые проблемы на мировой арене привели к нынешнему кризису. "Мне кажется, руководство ООН, к сожалению, оказалось заложником собственных бездействий и замалчивания острых проблем, которые не годами, а десятилетиями накапливались на мировой арене. И мы сегодня наблюдаем как раз-таки итог и следствие вот этих процессов", - отметил Сергей Сыранков.
Он сослался на недавнее заявление генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, который признал, что организации диктуют волю отдельные суперэлиты и лидеры мира.
И, по сути, и ООН, и Совбез ООН обязаны считаться с мнением отдельных лидеров, не абсолютного большинства, по их указке принимать решения.
Политик считает, что без радикальных изменений ООН обречена. "Такие организации, как ООН, сегодня вынуждены менять подходы и приоритеты. И я думаю, что если не произойдет каких-то разительных изменений, некой трансформации организации, чтобы они стряхнули с себя пыль десятилетий собственного бездействия, бессилия, если не будет конкретных шагов по поднятию авторитета этой организации, то, естественно, это приведет к ситуации, когда ООН просто прекратит свое существование за ненадобностью. Ведь и Трамп заявлял о готовности выйти из этой организации, из отдельных проектов в рамках ООН и так далее. Поэтому будет либо действие, либо бездействие и списывание этой организации на полку истории", - заявил первый секретарь ЦК КПБ.
При этом он назвал прогнозы о скором конце ООН преждевременными: "Но я считаю пока это мнение преждевременным, опять-таки это будет зависеть от расторопности руководства не только самой Организации Объединенных Наций, но и тех стран, которые входят в ООН и которые способны, открыто выступая, заявлять о позиции и интересах собственных народов в рамках этой организации".