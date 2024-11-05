Американский журналист Такер Карлсон снова в России. На этот раз он приехал, чтобы взять интервью у главы МИД Сергея Лаврова.

Разговор с министром будет опубликован в ближайшее время, сообщил журналист в соцсетях. Он отметил, что беседа получилась "абсолютно захватывающей". Говорили о конфликте между Россией и США, отношениях Москвы с Пекином и Западом и последствиях для российско-американских отношений от избрания Дональда Трампа президентом.