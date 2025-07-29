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Таллин выделит 550 тыс. евро на поддержку демократических институтов Молдовы

Стало известно, что Таллин выделит из госрезерва 550 тыс. евро на поддержку так называемых демократических институтов и гражданского общества Молдовы.

Как дал понять глава правительства балтийской страны, средства пойдут на противодействие российскому влиянию на парламентских выборах. Они должны состояться в конце сентября.

Эстонский премьер добавил, что страна помогает Молдове "сохранить европейский путь развития", а выделенные деньги позволят противостоять киберугрозам и дезинформации.

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