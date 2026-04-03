Танкеры с топливом с Европы переориентируются на Азию
Танкеры с топливом, ранее направлявшиеся в Европу, сейчас переориентируются на Азию, где сохраняется более высокая рентабельность поставок.
Сегодня Трамп в очередной раз заявил, что Соединенным Штатам нужно еще немного времени, чтобы освободить Ормузский пролив, "забрать оттуда нефть и нажить себе целое состояние".
Ранее американский лидер предлагал союзникам по НАТО отправить военные корабли для обеспечения безопасности судоходства в этом регионе, но ему отказали Германия, Франция, Италия и Испания.
А накануне представитель иранских вооруженных сил заявил, что Ормузский транзит будет закрыт для США и Израиля "еще на очень длительный срок". А вот с европейскими, азиатскими и арабскими странами Тегеран не исключает заключения договора о пользовании Ормузским проливом.