Татарстан заметает снегом

План "Буран" введен в Татарстане из-за мощных метелей и снежных заносов на дорогах.

Движение автобусов и грузовиков ограничено по всем федеральным трассам. Видимость на дорогах практически нулевая. В регионе - массовые аварии, известно о шести погибших.