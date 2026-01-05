3.71 BYN
Татарстан заметает снегом
Автор:Редакция news.by
План "Буран" введен в Татарстане из-за мощных метелей и снежных заносов на дорогах.
Движение автобусов и грузовиков ограничено по всем федеральным трассам. Видимость на дорогах практически нулевая. В регионе - массовые аварии, известно о шести погибших.
Порывы ветра достигают 23 метров в секунду, людей буквально сносит с ног. В аэропорту Казани задержаны рейсы. Снежная буря накрыла также Башкортостан, Оренбуржье, Марий Эл и Самарскую область. В регионах перекрываются трассы. Жителей просят воздержаться от поездок.